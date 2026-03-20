El Tiempo en la calle | En El Tigre las fallas de servicios públicos se agudizan cuando llueve

Las fallas de servicios públicos parecen agudizarse cada vez que llueve, en la población de El Tigre, al sur del estado Anzoátegui. Según algunos ciudadanos consultados, aunque las deficiencias no son algo nuevo, las redes de electricidad, agua y hasta cloacas registran colapsos casi de forma automática con las precipitaciones.

Juan Ojeda, habitante del sector Pueblo Nuevo Norte, expuso que bajo estas condiciones, en su comunidad tienden a quedarse sin agua por un lapso de entre tres y cinco días. Mientras tanto, las personas deben trasladarse hasta sectores vecinos para abastecerse del recurso.

Además de esto, Ojeda mencionó que las aguas pluviales provocan el desbordamiento de las cloacas en el lugar.

Marcos Morán, residente del sector Santa Inés, dijo que allí el problema son los cortes diarios de energía, con una duración de tres a cuatro horas.

Una opinión diferente compartió Evelín Jiménez, vecina de la Urbanización San Antonio, al asegurar que en su comunidad los servicios cumplen con sus funciones, sin embargo, reconoció que la electricidad sigue siendo vulnerable a las lluvias y se interrumpe al menos por un período corto.

Frente a este panorama, los habitantes del municipio Simón Rodríguez consideran necesario que los organismos correspondientes brinden una mayor protección a estos sistemas partiendo de la debida atención y mantenimiento sin esperar que se generen estragos por fenómenos atmosféricos.

El Tigre / Damary Díaz