El Tiempo en la calle | En comunidades de San Mateo necesitan atención gubernamental (+Video)

Habitantes de los sectores Las Torres y La Colina, en San Mateo, municipio Libertad del estado Anzoátegui, comentaron que tienen algunos problemas de servicios para los que necesitan atención de las autoridades gubernamentales.

Pese a que un grueso de los habitantes afirma estar satisfecho con el funcionamiento de la electricidad, la distribución de agua, entre otros, hay quienes sí señalaron que les urgen mejoras en alumbrado público o red de cloacas, por ejemplo.

De igual manera invitaron a la alcaldía, al mando de Pablo Cariaco, a adentrarse en comunidades como las mencionadas, donde las calles están en condiciones deplorables y se dificulta el bajo tránsito vehicular que habitualmente tienen.

De todo un poco

Para José Alexander Chávez, en el sector Las Torres necesitan de todo un poco. A su juicio la distribución de agua y energía eléctrica puede mejorar, pero una de las urgencias es contar con una red de cloacas.

"Hay partes del sector donde las aguas servidas están regadas en plena calle y es desagradable. Igual hay un tramo que fue agarrado como basurero y necesitamos que pongan orden en ese aspecto, ya que el aseo pasa con frecuencia justamente para evitar situaciones así", comentó.

Igualmente dijo que requieren que se ponga en pleno funcionamiento el alumbrado público en las calles de esta comunidad, así como asfaltado para las mismas. "Tienen que meterse más que todo en los barrios, que necesitan apoyo. No sólo en el casco central", sugirió el individuo

Gas directo

Rita Méndez, quien reside en el sector Las Colinas, afirmó que en esa comunidad están conformes con el funcionamiento de los servicios públicos. Sin embargo, pidió que se evalúe completar la instalación de una red de aguas servidas y la de distribución de gas directo.

"Hace un tiempo hicieron esos trabajos, pero no abarcó toda la comunidad. Quedamos más de 100 familias por fuera, así que la posible continuación del proyecto sería de beneficio para mucha gente", acotó.

La señora también dijo que al menos la calle Simón Bolívar de Las Colinas necesita la colocación de asfalto, pues está en malas condiciones.

San Mateo / Javier A. Guaipo