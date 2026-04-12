El Tiempo en la calle | En Anaco y Santa Ana piden que se controle la circulación de motorizados

Motorizados que se desplazan a exceso de velocidad, el ruido que causan los resonadores de las motocicletas, las maniobras peligrosas y el irrespeto a las señales de tránsito forman parte del día a día en calles y avenidas de diferentes puntos del estado Anzoátegui, lo cual genera caos vehicular y zozobra en la colectividad.

Así lo expresaron habitantes de los municipios Anaco y Santa Ana, en la zona centro de la entidad anzoatiguense, quienes manifestaron su preocupación por la situación que causa nerviosismo en conductores y peatones, por lo que exhortan a las autoridades a ejercer control, mientras que a los motorizados les hacen un llamado de conciencia para evitar hechos lamentables.

"En el mes de marzo ocurrieron cuatro accidentes con motos aquí en Santa Ana, en los que hubo lesionados graves. Las motos van a exceso de velocidad y con resonadores. Exhorto a las autoridades a controlar este flagelo con la situación de las motos", dijo Erick Sarmiento, habitante de esa población.

Sobre ese tema también se pronunció Douglas Peña, quien dijo que hay dos grupos de motorizados: "los que le dan el enfoque correcto al uso de la motocicleta y los otros que hacen y deshacen por las aceras, así estén niños, adultos o personas de la tercera edad".

Agregó que las autoridades municipales deben poner un alto a esa situación y entender que no sirve de nada hacer un operativo momentáneo para que luego se repita el problema.

"Hay que buscar la solución; no estoy queriendo decir que el alcalde no sirve, pero sí hay que buscar una solución porque él es la primera autoridad en el municipio", aseveró Peña al referirse al jefe local, Freddy Fernández.

Juan Carlos Guzmán, residente de Anaco, hizo un llamado de conciencia a los usuarios del servicio de mototaxi y a los motorizados para que usen los cascos y respeten los límites de velocidad.

"Si andan a exceso de velocidad pueden causar luto en sus casas. Deben recordar que sus familias los esperan", comentó.

Anaco / Danela Luces