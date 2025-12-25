El Tiempo en la calle | El regalo de Navidad que desean en sectores porteños: un servicio de aseo urbano eficiente

Durante todo el año 2025, habitantes de los sectores Chuparín, Chuparín Central, Chuparín Arriba, Las Delicias y Valle Lindo, padecieron por fallas en el servicio de recolección de basura.

Vecinos consultados aseguraron que en más de una ocasión pasaron hasta 15 días o más sin ver un camión del aseo urbano por sus comunidades, lo cual ocasionó mucha acumulación de desperdicios y proliferación de moscas y zamuros.

Si bien es cierto que el martes 23 de diciembre, la alcaldía del municipio Sotillo activó un operativo especial para recoger la basura en puntos habituales de acopio de basura, residentes esperan que el próximo año el servicio sea más constante.

"Aquí el servicio de aseo es pésimo. Hoy vinieron a recoger, pero tenían 15 días que no venían. Aquí cerca de la iglesia botan basura siempre y vienen personas de diferentes sectores. Es necesario que el servicio sea constante, que pase al menos tres veces a la semana", opinó el ama de casa Josefa Rivero, quien habita en Chuparín Central.

Mientras tanto, la señora Norma Arrioja, residente de la urbanización Juan José Caldera, ubicada en la calle 19 de Abril de Chuparín, manifestó que los camiones del aseo urbano "pasan cuando se acuerdan" por la comunidad.

Añadió que como el servicio es irregular, los vecinos acumulan las bolsas con desperdicios en la entrada de la urbanización y frente al módulo asistencial de Las Delicias, que está a pocos metros.

"En estos dos puntos toda la vida han echado basura y lo que no entienden es que eso trae enfermedades, moscas y hasta ratas, y aquí tenemos niños pequeños. Un buen regalo de Navidad sería que a partir del otro año los camiones pasen tres días a la semana para que no se acumule la basura", comentó.

Contenedores

Otro de los puntos críticos, donde usualmente se acumulan bolsas de desechos sólidos es el cruce entre las calles 7 de diciembre y Miranda del sector Las Delicias.

Esto siempre ha sido objeto de críticas por parte de los vecinos afectados, ya que no sólo hay basura sino que además es frecuente observar perros o gatos rompiendo las bolsas y regando los desperdicios.

"Y esto se pone peor cuando llueve, porque la gente de Valle Verde no puede ver una agüita porque lanza sus bolsas de basura a la calle para que corra y llegue hasta este punto. Si los camiones pasaran dos o tres veces a la semana no se llenaría esto siempre", expresó la docente Mariela Sandoval.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez