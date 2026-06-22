El Tiempo en la calle | El agua y la luz le quitan el sueño a residentes de varios sectores de Nueva Esparta

Los habitantes de varios municipios de Nueva Esparta manifiestan una profunda preocupación ante el deterioro de los servicios básicos en sus comunidades.

Nelson Suniaga, habitante de La Asunción en el municipio Arismendi, señaló que la electricidad los tiene en muy malas condiciones debido a los constantes apagones que sufren y temen que dañen los artefactos eléctricos.

Asimismo, denunció que la escasez de agua llegó a acumular 65 días en su municipio, a lo que se suma el mal estado de las calles con huecos y botes de aguas negras.

Por su parte, Omar Marcano, residente del sector Corazón de Jesús en Tacarigua, municipio Gómez, expresó que la falta de agua es una calamidad, sumando hasta 50 días sin recibir el líquido, situación que m los obliga a desembolsar dinero para comprar agua a los camiones cisterna.

Con respecto a la luz, criticó que no se anuncien los cortes de energía, lo que afecta su economía familiar cuando se daña un equipo eléctrico y deben reponerlo por cuenta propia.

De igual manera, Alejandro Enríquez, vecino de la calle Ruiz de La Asunción, coincidió en las fallas del agua y detalló que los cortes de luz en su zona se extienden por unas cuatro horas.

Explicó que el arreglo de las cloacas no ha sido tomado en cuenta, especialmente a la altura del crucero de Guacuco.

Además alertó que cuando llueve, el agua sube de nivel y levanta las tanquillas, lo cual dificultad el tránsito de vehículos.

Enríquez también solicitó mayor vigilancia nocturna en el bulevar 5 de Julio, pues la inseguridad va en auge.

Los testimonios de estos ciudadanos reflejan una realidad compartida en diferentes municipios del estado Nueva Esparta. Los afectados hacen un llamado urgente a las autoridades competentes para que tomen en cuenta estas peticiones y den soluciones a las fallas de los servicios públicos que sufren a diario.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero