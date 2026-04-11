El Tiempo en la calle | Apagones dañan protectores eléctricos en hogares de El Tigre

Al malestar generado por los apagones que frecuentemente se registran en El Tigre, zona sur del estado Anzoátegui, se suma el daño de los protectores de voltaje de los equipos en varios hogares.

Yamira Alfonzo, habitante del sector José Antonio Páez, detalló que tan solo este año en su residencia fallaron tres protectores y al mismo tiempo se quemaron varios electrodomésticos.

"Se me dañó un televisor, una nevera y dos ventiladores (…) y he tenido que comprar tres protectores este año, porque como que ahora se queman más rápido que el propio aparato", comentó.

Richard Valdez, residente del sector Pueblo Nuevo Sur, también mencionó una cuantiosa lista de aparatos que se dañaron en su vivienda al quedar desprotegidos.

"Tengo tres aires acondicionados quemados, dos neveras, dos televisores y dos microondas", precisó.

Piden cronograma de racionamiento

Jordalys Guerrero, habitante del sector Los Chaguaramos, apuntó que las fluctuaciones eléctricas se producen mayormente en horario laboral, cuando la gente no se encuentra en casa para desconectar los aparatos a tiempo.

Frente a esto, pidió a los entes encargados que notifiquen tanto a las comunidades como al sector comercial y empresarial sobre los cortes de energía (con duración de tres a cinco horas), para evitar que sigan sumando pérdidas.

Gasto adicional

Estas consecuencias de las fallas eléctricas, además, llevan a los tigrenses a un dilema económico: elegir entre gastos de alimentación u otras necesidades y sustituir los dispositivos averiados.

Cabe destacar que de acuerdo con los precios manejados en diferentes comercios de la zona, para adquirir un protector nuevo se requieren entre 15 y 39 dólares, dependiendo de la marca y la capacidad.

El Tigre / Damary Díaz