El Tiempo En La Calle | Al menos seis comunidades de El Tigre están sin agua por inoperatividad de pozo

Un bajón de luz fue suficiente para que al menos seis comunidades se quedaran sin agua hace más de dos semanas, en El Tigre, municipio, Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, por una afectación registrada en el pozo situado en el patio de Servicios Públicos de la alcaldía.

Se pudo conocer que los sectores perjudicados son Santa Ana I y II, Inces, Parque Ferial, parte de San Francisco de Asís, parte de Pueblo Nuevo Norte y parte de 12 de Marzo.

Rayza Salazar, habitante del Inces, contó que el pasado sábado 6 de junio, ocurrió un corte de energía en la zona, que también paralizó el bombeo de agua. Al cabo de unas horas la luz regresó, pero hasta la fecha siguen esperando por el recurso hídrico.

Mencionó que aunque pudo solventar los primeros días "estirando" el agua que tenía almacenada en su casa, la reserva solo le duró una semana.

"Tenía un tanquecito de agua, de los plásticos, y hasta hoy el sábado 13 me llegó porque somos dos personas, mi esposo y yo. Imagínate esas personas que tienen cantidades de niños o gente de la tercera edad. Hay muchos por ahí que dicen que hasta van a salir desnudos, ya no tienen qué ponerse porque no tienen agua para lavar su ropa", dijo.

La renta de las cisternas

Precisamente, para no quedarse sin ropa limpia y cumplir con las tareas del hogar, Mileidys Medoris, residente del sector Santa Ana I, todos los días paga alrededor de 5 mil bolívares (aproximadamente 9 dólares) para el abastecimiento de agua por cisterna.

"Tenemos que comprar un tanque de agua con capacidad de cinco tambores, porque aquí en mi casa habitamos tres familias (…) para llenar el tanque son 4 mil bolívares, para llenar el tambor son 800 bolívares, además de tobitos y poncheras", detalló.

Refirió que el gasto para acceder al líquido potable se hace aún más indispensable al manejar un negocio de comida en su residencia y tener bajo su cuidado a su madre, una adulta mayor que requiere cuidados especiales.

"Yo vendo empanadas y tengo que tener un saneamiento riguroso (…) estamos urgidos. Mi mamá es una mujer que necesita cuidados, atención y limpieza, todas esas cosas para su edad", explicó.

Respuesta oficial

Ante esta situación, el director de Servicios Públicos de la alcaldía de Simón Rodríguez, Miguel Laya, informó a El Tiempo que tras un par de inspecciones al sistema se detectó una avería eléctrica en el motor de la bomba.

"El ciudadano alcalde compró un contactor y una bobina que se habían recalentado. Se instalaron, pero resulta que cuando se fue a prender el pozo, los cables siguieron echando chispas (…) los técnicos de la Hidrológica de Venezuela (Hidroven) hicieron un nuevo estudio y detectaron que el motor está en corto y eso fue lo que recalentó las piezas que se dañaron previamente", manifestó.

El funcionario afirmó que se encuentran a la espera de que Hidroven envíe un nuevo equipo desde Caracas.

"Hemos tratado de solventar lo más pronto posible, pero hay cosas que escapan de nuestras manos", aseveró.

Mientras se corrige el problema, Laya indicó que evalúan la posibilidad de contratar camiones cisternas para surtir a las comunidades que padecen la sequía.

El Tigre / Damary Díaz