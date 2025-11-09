El Sistema en Bermúdez se prepara para cerrar su aniversario con un concierto el próximo 12 de diciembre

Para el próximo 12 de diciembre está programado el mega concierto del Sistema Nacional de Orquesta y Coro Juveniles e Infantiles del municipio Bermúdez, en el estado Sucre, que reunirá a unos 500 músicos en escena.

El evento se realizará en la Concha Acústica Luis Mariano Rivera de Carúpano y marcará el cierre del aniversario de la institución.

La actividad se encuentra en una fase intensa de preparativos e involucra a orquestas e instituciones de todo el sistema.

Katiusca Rivas, directora del sistema en Bermúdez, señaló que se encuentran en un exhaustivo proceso de supervisión académica y precisó que las inspecciones comenzaron el 3 de noviembre. Hasta la fecha, el equipo ha evaluado siete de las 19 instituciones que forman parte de los programas.

Como muestra del nivel formativo, la supervisión incluyó una visita al Colegio Corazón de Jesús de Carúpano, donde los niños deleitaron a los presentes entonando la canción Hoy es Navidad.

Sucre / Corresponsalía Carúpano