El Senado ruso llama a condenar las amenazas de Estados Unidos contra Venezuela

El Consejo de la Federación o Senado de Rusia llamó a la Unión Interparlamentaria y los parlamentos del mundo a condenar las amenazas de Estados Unidos de emplear la fuerza contra Venezuela y a pronunciarse por la preservación de la paz en la región de América Latina y la cuenca del Caribe.

En su resolución, los senadores rusos subrayaron que "las acciones provocadoras de Estados Unidos se contradicen con los principios y normas generalmente reconocidos del derecho internacional, incluidos los consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, y conducen a un peligroso aumento de la tensión en el Caribe".

Ayer, la Duma del Estado o Cámara de Diputados de Rusia aprobó un llamamiento a la comunidad internacional a "condenar con firmeza el reforzamiento de la presencia militar de EE.UU. en el parte sur del mar del Caribe, cerca de las aguas territoriales de Venezuela, con la excusa de la lucha contra el narcotráfico".

Agresiones

El documento denunció "las acciones agresivas y provocadoras de Washington en relación con un Estado soberano" como el venezolano, lo que "contraviene los principios y normas del derecho internacional universalmente aceptados".

La Duma advirtió de que Venezuela "se encuentra en una situación de grandísima dificultad y lucha por su propia soberanía" y denunció los intentos de "imponer un gobierno marioneta" desde el exterior.

Llamó a EE.UU. "a abstenerse de una escalada y a contribuir a la búsqueda de soluciones para los problemas del crimen organizado y el narcotráfico transfronterizo por medio de la cooperación y el diálogo entre países".

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, negó ayer las informaciones de la prensa internacional sobre la petición de ayuda militar de Venezuela a Moscú a raíz de la escalada de las tensiones con Estados Unidos.

"No, no hemos recibido ninguna solicitud", dijo el jefe de la diplomacia rusa en una comparecencia de prensa.

Al mimo tiempo, Lavrov recordó que en mayo pasado Rusia firmó un tratado de asociación estratégica con Venezuela que se encuentra en "la etapa final de ratificación" y aún no ha entrado en vigor.

Compromiso

Rusia "está preparada para cumplir plenamente con las obligaciones recíprocamente consagradas en el acuerdo con nuestros amigos venezolanos", aseguró.

El líder venezolano, Nicolás Maduro, afirmó hace una semana que su país y Rusia están "avanzando" en una cooperación militar que describió como "serena y muy provechosa" y que -aseguró- "va a continuar".

Tras ser consultado sobre los contactos entre Caracas y Moscú en medio de las "amenazas" de Estados Unidos al país latinoamericano, Maduro dijo que su Gobierno tiene una "comunicación diaria y permanente" con el de Vladímir Putin sobre "muchos temas en desarrollo", entre ellos, el militar.

Según medios internacionales, el Gobierno de Maduro había solicitado a Rusia ayuda para reforzar las defensas aéreas del país, incluido 14 unidades de misiles, la modernización de varios aviones Su-30MK2 y radares.

Moscú / EFE