El Senado ruso aprueba la ratificación del tratado de asociación entre Rusia y Venezuela

El Senado ruso aprobó este miércoles la ratificación del tratado de asociación estratégica entre Rusia y Venezuela, con lo que ya sólo falta su promulgación por parte del presidente, Vladímir Putin.

"Ratificar el tratado entre la Federación de Rusia y la República Bolivariana de Venezuela sobre asociación estratégica y cooperación, firmado en Moscú el 7 de mayo de 2025", declara el documento presentado por el jefe del Kremlin.

El acuerdo amplía la interacción entre ambos países en las esferas política y económica, incluyendo energía, minería, transporte y comunicaciones, así como en seguridad y lucha contra el terrorismo y el extremismo.

El acuerdo fue ratificado el martes por la Duma o cámara de diputados.

Importancia

"Esta sincronización de los procesos de ratificación es muy importante, en nuestra opinión, en la situación actual, en la que Venezuela es objeto de una presión enérgica sin precedentes, incluida la presión militar directa, por parte de los Estados Unidos", dijo el martes el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, al intervenir en la Duma.

Ese mismo día, el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, expresó la solidaridad de Moscú con Caracas "ante las crecientes amenazas externas y los intentos de injerencia" en una reunión con el embajador venezolano, Jesús Rafael Salazar Velázquez.

El Parlamento venezolano ratificó el documento el 30 de septiembre, y lo promulgo el 7 de octubre, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Rusia sigue apoyando diplomáticamente a Venezuela en la esfera internacional, solidarizándose tras las recientes presiones de Estados Unidos, que ha puesto el ojo en el narcotráfico en la costa caribeña.

Moscú / EFE