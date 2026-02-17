El primer ministro de Catar llega a Venezuela

El primer ministro de Catar, Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, llegó este martes a Venezuela para "cumplir una amplia agenda de trabajo que busca potenciar y fortalecer las relaciones" bilaterales, retransmitió el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El jefe de Gobierno de Catar visita el país suramericano poco más de un mes después de que Estados Unidos capturara al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, durante una serie de ataques en territorio venezolano, tras lo cual Doha se ofreció a mediar y a participar en esfuerzos internacionales para lograr una "solución pacífica inmediata".

El funcionario catarí fue recibido con honores en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, y se espera que se reúna con la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez.

Objetivo

VTV aseguró que su visita "tiene como principal objetivo cumplir una amplia agenda de trabajo que busca potenciar y fortalecer las relaciones diplomáticas y de cooperación estratégica".

Además, agregó, se reafirman "las relaciones históricas" entre Venezuela y Catar, establecidas en 1973.

El 6 de enero pasado, tres días después de la captura de Maduro, Doha reiteró su "plena disposición" a "contribuir en cualquier esfuerzo internacional encaminado a lograr una solución pacífica inmediata" en Venezuela, país en el que Catar ya ha mediado para intercambios de presos con Estados Unidos.

Solicitud

También pidió "resolver las disputas a través del diálogo".

Posteriormente, el Gobierno venezolano agradeció a Catar por su disposición a contribuir en la construcción de una agenda de trabajo y de diálogo entre Washington y Caracas, que ya retomaron sus vínculos diplomáticos, rotos en 2019.

Caracas / EFE