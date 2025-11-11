El presidente de Ecuador acepta invitación de Machado para ceremonia de entrega del Nobel

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, informó este martes de que ha aceptado la "invitación personal" que le hizo la líder opositora venezolana, María Corina Machado, para acompañarla en la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz, en Noruega.

"Gracias, María Corina, por tu invitación personal para acompañarte en un día tan importante para nuestro continente", escribió Noboa en su cuenta de la red social X.

Y añadió: "Será un honor estar contigo en Noruega. Tu lucha representa el coraje de toda una región que se niega a rendirse, que se niega a volver atrás. Nos vemos allá, como desde el inicio: del mismo lado de la historia".

Logro

María Corina Machado obtuvo el Premio Nobel de la Paz 2025 "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", según anunció el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo.

En octubre pasado, cuando se informó del reconocimiento a Machado, Noboa la felicitó antes de apuntar: "Hoy más que nunca, las voces valientes se imponen sobre el ruido".

Además, la Cancillería ecuatoriana anotó que la distinción a Machado constituye un reconocimiento al "valiente e inquebrantable compromiso con la defensa de los valores y principios democráticos".

"Ecuador reconoce las firmes demostraciones de la señora Machado en favor de los más altos intereses de su nación, así como su papel destacado en la defensa de la libertad, la justicia y los derechos fundamentales del pueblo venezolano", señaló en un escrito.

Agregó que el galardón, que se entrega el 10 de diciembre, refleja "no solo la valía y el liderazgo" de Machado, "sino también la imperiosa necesidad" de que Venezuela "retome plenamente el cauce democrático en un clima de respeto, paz y prosperidad para todos".

¿Machado irá a Oslo?

En octubre pasado, Machado dijo que solo podrá viajar en diciembre a Oslo (Noruega), a recoger el Premio Nobel, si no hay un cambio de gobierno en Venezuela.

Así lo señaló en una entrevista con el diario noruego Dagens Naeringsliv, recogida por la agencia de noticias de Noruega NTB, en la que subrayó que para que ella pueda viajar a la capital del país nórdico "Venezuela debe ser libre".

"Mientras siga el miamo sistema liderado por Nicolás Maduro esté en el poder, no puedo dejar el lugar donde me escondo", respondió entonces Machado al periódico noruego.

"He aprendido a vivir el día a día, y el pueblo venezolano está haciendo todo lo que está en su mano" por su futuro, añadió la dirigente política.

Desde 2024, Machado reclama lo que insiste fue la victoria del líder opositor Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado en España, en las presidenciales del 28 julio de ese año.

Según ella y la mayor coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática, González Urrutia fue el ganador de esta contienda, pese a que el ente electoral proclamó mandatario reelecto a Maduro.

