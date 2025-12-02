El PCV exige a Maduro informar sobre negociaciones con Trump

El Partido Comunista de Venezuela (PCV) exigió a Nicolás Maduro informar de forma "inmediata y transparente" sobre las posibles negociaciones con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de las tensiones por el despliegue militar de ese país en el Caribe.

Jackeline López, integrante del buró político de la tolda, afirmó que la población venezolana no conoce "qué se discute ni a qué acuerdos pretenden llegar" con estas conversaciones, después que el domingo Trump confirmó que hubo una llamada entre ambos mandatarios.

"Exigimos que se le diga al país con absoluta claridad qué se está negociando. El ejercicio de la soberanía nacional no puede hacerse a puerta cerrada", declaró, en una conferencia de prensa, la dirigente del PCV, partido intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

En este sentido, dijo que Venezuela enfrenta una situación compleja, por lo que consideró como una "creciente escalada de agresión imperialista en el Caribe", en referencia a la movilización militar estadounidense, y rechazó que países del Caribe "se presten para estas maniobras".

En concreto, señaló al Gobierno de Trinidad y Tobago como "pieza efectiva" de las operaciones estadounidenses en la región y le acusó de adoptar "posiciones genuflexas y serviles al imperialismo".

Caracas / EFE