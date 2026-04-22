Sindicato afirma que la mayoría de trabajadores de la UDO acató el paro universitario

El paro universitario convocado para este miércoles fue un éxito. Así lo afirmó el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Oriente (Sintraudo), Ignacio Díaz, quien aseguró que más del 90% de los obreros y 75% del personal administrativo del Núcleo de Anzoátegui se sumó a la paralización de actividades impulsada a nivel nacional por la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv).

De acuerdo con el reporte del dirigente sindical, sólo hubo presencia de trabajadores en puntos claves para la institución, entre los cuales mencionó la oficina de Control de Estudios y la Coordinación Académica.

No obstante, en un recorrido hecho por El Tiempo se pudo corroborar que así como había salones vacíos, también se notó la presencia de estudiantes en algunas aulas y los pasillos de las diferentes escuelas de la UDO.

"La presencia de obrero fue casi nula y de los administrativos sólo laboraron los que están en sitios importantes. En el caso de los profesores, algunos dan clases porque hay materias en las que no se puede perder días, debido a lo extensas que son. Aun cuando no se sumó la totalidad de la población que hace vida en la universidad, consideramos que el paro fue un éxito", reiteró.

Algunos salones estuvieron desolados este miércoles En diferentes áreas se notó presencia de estudiantes pese a llamado a paro

Recorrido

En la visita a la casa de estudio, se observó que en la escuela de Ingeniería el día se desarrolló de forma habitual, según la versión de alumnos consultados.

El mismo panorama fue reportado por estudiantes de Arquitectura. "Yo creo que como estamos empezando, no se va a perder clase así como así. Yo ni sabía que había paro", comentó una joven.

Mientras que en la escuela de Medicina, estudiantes entrevistados por El Tiempo señalaron que sí tenían conocimiento de la protesta, pero que igual decidieron acudir a las aulas.

"Sin embargo, yo diría que 80% de los profesores no vino a dar clases. Sólo algunos están dando clases normales", expresó un grupo de estudiantes que se encontraba en las afueras de los salones.

En el caso de la Escuela de Ciencias Administrativas, la frase repetida entre alumnos que estaban en los pasillos fue "algunos acataron el paro, mientras que otros no".

El representante de Sintraudo, Ignacio Díaz, añadió que ahora se prepararán para sumarse a la protesta nacional de trabajadores convocada para el 1ero de mayo.

Es importante recordar que la masa laboral del país tiene como petición principal que se aumenten los salarios conforme a lo que dicta el artículo 91 de la Constitución, es decir, un monto que realmente cubra las necesidades básicas de cada persona.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez