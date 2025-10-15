El Partido Popular español ovaciona en solitario a María Corina Machado en el Congreso

El Partido Popular (PP) español celebró este miércoles, con sus diputados en pie y aplaudiendo durante el pleno del Congreso, la concesión del Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado, un gesto que no fue secundado por ningún otro grupo parlamentario.

A propuesta de la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, sus compañeros de bancada se levantaron de sus escaños para aplaudir por unos instantes en honor a Machado y cuestionaron la actitud de los demás parlamentarios, especialmente de los ultraderechistas de Vox.

El PP planteó el martes sin éxito en la Junta de Portavoces al resto de grupos la aprobación en el pleno de una declaración institucional en reconocimiento a la opositora al Gobierno de Nicolás Maduro por su labor en favor de la paz en Venezuela.

Realidad

Para los populares, María Corina Machado encarna la verdad, la justicia, la paz civil y a las mujeres fuertes y libres, la "némesis absoluta" de lo que en su opinión representa el Gobierno de Pedro Sánchez, según palabras de Álvarez de Toledo en la sesión de control al Ejecutivo.

La diputada cuestionó que el Gobierno no haya felicitado a Machado: "¿Qué miedo tienen ustedes a (Nicolás) Maduro? (…) Son rehenes del narcodictador", dijo la diputada, que les reprochó que no se atrevan "ni siquiera" a llamar dictador al dirigente venezolano.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó el martes su respeto por el trabajo de la líder opositora venezolana, pero evitó comentar si considera justo o no que se le haya otorgado el Premio Nobel de la Paz. En su entrevista en la Cadena Ser, Sánchez sí transmitió el deseo del Gobierno de que la situación en Venezuela se normalice y haya un proceso democrático "rotundo" y recordó el rechazo al reconocimiento de los resultados de las últimas elecciones en Venezuela.

Madrid / EFE