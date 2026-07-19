El papa pide no olvidar a quienes "sufren y mueren" por las guerras

El papa León XIV ha pedido este domingo "no olvidar" a las víctimas que "sufren y mueren" a causa de las guerras en todo el mundo, en su mensaje después del Ángelus desde su residencia de descanso en Castel Gandolfo.

"Seguimos con aprensión lo que ocurre en diversos países lacerados por la guerra y la violencia. No nos olvidemos de quienes sufren, y mueren, a causa de los conflictos. Y al generoso compromiso por la paz, unamos también nuestra oración constante", emplazó el pontífice desde la puerta del Palacio Apostólico de esta localidad romana.

Acto seguido, el pontífice saludó a algunos de los cientos de fieles llegados al lugar para escuchar sus palabras, a pesar del intenso calor que se respiraba, y luego recorrió la plaza abarrotada a bordo de un pequeño 'papamóvil'.

Al final del recorrido saludó a algunos niños, entre estos uno que vestía una camiseta de la Selección de fútbol argentina con el nombre de Leo Messi en el mismo día en que el país sudamericano se jugará la final del Mundial contra España en Nueva York.

León XIV vive actualmente unos días de descanso en Castel Gandolfo, una localidad cercana a Roma en la que pudo disfrutar la pasada noche de un concierto organizado en su honor por la Diócesis de Albano.

Al término del recital, el pontífice estadounidense reflexionó sobre la "belleza" del arte y la música en un momento de conflictos.

"Vivimos en un mundo en que muchas veces falta belleza. Hay muchos problemas, guerras, conflictos, odios, violencia, falta el trabajo y muchas otras cosas. Tener la oportunidad de reunirnos para una ocasión como esta es un don verdaderamente grande", confesó.

Asimismo, recordó el lema de su reciente viaje apostólico a España -'Alzad la mirada'- para asegurar que "la música, el arte o la belleza son un instrumento que ayuda a mirar a Dios".

Ciudad del Vaticano / EFE