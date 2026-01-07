El Niño Jesús salió a visitar los hogares en Santa Rosa (+Fotos)

Los habitantes de Santa Rosa, población ubicada en el municipio Freites del estado Anzoátegui, mantienen viva la tradición que lleva alegría a los hogares cada 6 de enero al ser visitados por el Niño Jesús.

Grandes y chicos se sumaron a esta jornada religiosa en este Día de Reyes y cargaron en brazos la imagen del Niño Jesús adornada con flores, mientras se abrían las puertas de cada casa para recibir la esperada visita como augurio de bendiciones para cada familia.

Este año la jornada incluyó un homenaje póstumo a Giovanni Brito, conocido cariñosamente como "Yuva", quien durante mucho tiempo participó en esta actividad religiosa que mezcla fe, tradición y cultura venezolana.

Redoble de tambores

Con redoble de tambores y al ritmo de la conocida parranda navideña "Preparen la mesa", la cual evoca la alegría y la antesala para recibir al Niño Jesús, y unas emotivas palabras, "Yuva" fue recordado por los pobladores.

Poco antes de las 7:00 de la mañana los organizadores salieron del templo y luego de un extenso recorrido volvieron a eso de las 9:00 de la noche, entonando cánticos y parrandas, entre los que se escuchó "Niño Lindo" y "Si la Virgen fuera andina".

Santa Rosa / Danela Luces