El Morro de Puerto Santo honró a su patrono San Ramón Nonato con una celebración religiosa

Con una concurrencia de unos 250 feligreses, El Morro de Puerto Santo, en el municipio Arismendi del estado Sucre, celebró este lunes, 31 de agosto, a su patrón San Ramón Nonato.

Las parroquias Santa Cruz y San Ramón Nonato rindieron honores al mártir y sacerdote mercedario San Ramón, el “no nacido”, en una jornada marcada por la oración, la sencillez y el fervor popular, dando gracias por la intercesión de tan importante protector.

La santa misa del día fue presidida por el párroco de Puerto Santo, presbítero Jesús Guerra, acompañado por el vicario pastoral de la Diócesis, presbítero Marvin Vivas; el administrador parroquial de San Miguel Arcángel, presbítero Pablo Cádiz; y el rector del Santuario Diocesano Nuestra Señora del Pilar, presbítero Luis Sánchez.

Virtudes

En medio de la celebración, el padre Jesús Gregorio recordó las virtudes de San Ramón, de entre las cuales destacó el profundo celo por la adoración al Santísimo Sacramento, siendo ejemplo de valentía y defensa de la fe para toda la comunidad.

También durante la Eucaristía se elevaron las peticiones por la Unión de Conductores de El Morro y por los afectados del doblete sísmico del 24 de junio.

Terminada la Eucaristía, los fieles disfrutaron del repertorio ofrecido por la Banda Municipal y, al caer la tarde, la venerada imagen de San Ramón Nonato salió en procesión a recorrer las calles, finalizando de esta manera con las fiestas patronales.

Sucre / Corresponsalía