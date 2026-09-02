Luego de reiteradas denuncias sustituyen poste de alumbrado público en Santa Ana

Luego de reiteradas denuncias de diferentes voceros, finalmente fue sustituido un poste en la calle Anzoátegui de Santa Ana, zona centro del estado Anzoátegui.

La base de esta estructura de la red eléctrica se encontraba corroída y en riesgo inminente de caerse, lo cual

había sido denunciado en varias oportunidades por vecinos y también por dirigentes opositores del municipio Santa Ana, quienes han insistido en la necesidad de cambiar los postes de luz deteriorados en diferentes sectores debido a que, en algunos casos, sólo se sostienen por las guayas.

En el mes de mayo, el coordinador municipal de La Causa R, Erick Sarmiento, advirtió que en zonas como Los Algarrobos, Santiago Mariño y Macondo, entre otros, varias estructuras verticales están en mal estado y exhortó a las autoridades locales a tomar acciones para evitar el colapso.

Los trabajos de sustitución fueron realizados este miércoles 31 de agosto por personal de la alcaldía. Mientras tanto, los residentes de Macondo siguen a la espera de que la alcaldía atienda el llamado para evitar que la lluvia continúe socavando el terreno sobre el cual están ubicados varios postes de alumbrado público.

Santa Ana / Danela Luces