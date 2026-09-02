Exalcalde de Cruz Salmerón Acosta llamó a apoyar la lucha de los jubilados de las salinas de Araya

El exalcalde del municipio Cruz Salmerón Acosta del estado Sucre, Wilfredo Rivero, expresó, mediante una declaración que se publicó redes sociales, su apoyo a la lucha que mantienen los jubilados de las salinas de Araya y que los mantiene en la puerta de la Unidad I de la empresa, en reclamo de sus beneficios.

“Como dirigente social del municipio Cruz Salmerón Acosta le hago un llamado a los pobladores de la península de Araya para solidarizarnos y apoyar decididamente la lucha que mantienen los 242 jubilados activos y familiares sustitutivos de los 44 jubilados fallecidos del Complejo Salinero de Araya”.

Rivero, quien gobernó como parte del oficialismo, recordó que los jubilados mantienen una huelga de 189 días y 36 días con los portones cerrados de la Unidad productora N° 1 o la Laguna Madre del Complejo Salinero, solicitando la cancelación de unos beneficios y derechos que aseguran les han sido vulnerados.

Los beneficios fueron aceptados en actas convenios que las anteriores administraciones de la gobernación del estado Sucre cancelaron, pero la actual, después de haberlas cancelado por unos meses a través de Corposucre, ahora se niega rotundamente a continuar honrando los compromisos, “violentando una jurisprudencia como se establece en materia jurídica del derecho”.

“Creemos firmemente en la justicia y el buen accionar que debe reinar en el corazón de cada gobernante cuando se trata de personas, más aún, en este caso de personas de la tercera edad, que en un valioso espacio de tiempo de su vida pusieron sus mayores esfuerzos y su fuerza de trabajo creadora para darle al país, y principalmente al estado Sucre y a la península de Araya, una industria tan importante como es la industria salinera”.

Lucha

Por su parte, los jubilados emitieron una nueva declaración este martes, en la cual resaltan la resistencia por parte de adultos mayores de 60, 70, 80, y más años.

Aníbal Núñez, presidente de la asociación que agrupa al gremio, dijo que se trata de una acción pacífica más que justificada.

“Estos seres humanos, que han sido sometidos cruelmente por la gobernación y Corposucre a un injusto castigo, sin precedentes, nunca visto en la historia de Venezuela, llevándolos a un desgaste físico continuo y permanente, durante 189 días de huelga, sin recibirlos, atenderlos, ni darles respuestas, ni cancelarles lo más sagrado, que son sus deudas conquistadas por más de 18 años de lucha laboral en la ricas salinas de Araya”, dijo Núñez.

Reiteró su llamado a la gobernadora y presidenta de Corposucre, Jhoanna Carrillo, para que honre y cumpla de una vez con la cancelación total de todas las deudas pendientes con el gremio de adultos mayores de la industria salinera de Araya.

Sucre / Corresponsalía