El Gobierno de Maduro reafirma su defensa del territorio Esequibo que disputa con Guyana

El Gobierno de Venezuela reiteró este miércoles que defenderá la integridad de su territorio, incluido el Esequibo, una vasta región de unos 160.000 kilómetros cuadrados, rico en yacimientos petroleros y recursos naturales, que disputa con Guyana, país que lo administra y también lo considera suyo.

A través de su canal de Telegram, el ministro venezolano de Exteriores, Yván Gil, se pronunció sobre el Esequibo al recordar que, el 3 de diciembre de 2023, Venezuela celebró un referendo consultivo para anexionarse este territorio, lo que intensificó la crisis con Guyana y despertó temores de un mayor conflicto.

"En este segundo aniversario, reafirmamos nuestra defensa de la integridad territorial de Venezuela, incluida la Guayana Esequiba, representada en la octava estrella de nuestra bandera nacional", subrayó Gil.

Así mismo, el canciller insistió en el compromiso de Venezuela con el Acuerdo de Ginebra de 1966 -que determinó crear una comisión para resolver la histórica controversia, lo que no se llegó a materializar- al considerar que es el "único mecanismo vigente para resolver la disputa territorial de forma soberana y dialogada".

Las diferencias por los límites fronterizos en torno al Esequibo, que Venezuela reclama desde hace más de un siglo, comenzaron con el Laudo Arbitral de París de 1899 que dio la soberanía del territorio a la entonces Guyana Británica. Décadas después, Venezuela declaró nulo este fallo y firmó con Reino Unido el Acuerdo de Ginebra.

Guyana, que se basa en el laudo arbitral de 1899, apuesta por resolver el conflicto territorial a través del proceso abierto en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), pero el Gobierno de Nicolás Maduro rechaza la jurisdicción de esta instancia.

En mayo pasado, Venezuela celebró elecciones regionales y parlamentarias y escogió a un gobernador para la Guayana Esequiba, como el país suramericano llama al territorio disputado y que ahora considera su estado número veinticuatro.

