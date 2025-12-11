El Estrasburgo escala hasta el liderato de la Liga Conferencia

El Estrasburgo venció a domicilio al Aberdeen por 0-1 y se colocó como líder en solitario de la Liga Conferencia con 13 puntos.

El conjunto francés confió la titularidad a la joven perla Kendry Páez, que jugó 60 minutos, y dio entrada en la segunda parte al punta argentino Joaquín Panichelli, una de sus principales referencias ofensivas.

El Aberdeen, guiado por sus aficionados, salió con agresividad en búsqueda del gol. Tras un aviso de Marko Lazetic, Knoester remató de cabeza un gran centro de Armstrong en el minuto 14 para marcar el 1-0. Sin embargo, el gol fue anulado por falta previa.

Gol de la diferencia

El Estrasburgo reaccionó y estuvo muy cerca de adelantarse por medio de Ben Chilwell, pero estrelló su remate en el poste sólo seis minutos después. En el 35, el marfileño Martial Godo remató a la perfección un centro y adelantó a los suyos, 0-1.

Tras el paso por los vestuarios, Godo volvió a protagonizar otra de las mejores ocasiones del partido, con un cabezazo en el minuto 53 bien repelido por el portero local Dimitar Mitov. En el minuto 69, Devlin cometió penalti sobre Godo y dejó una gran ocasión al Estrasburgo para doblar su ventaja.

Sin embargo, Ismael Doukouré tomó la responsabilidad sobre Panichelli, que acababa de salir al campo, pero no fue capaz de batir a Mitov, que mantuvo con opciones a los suyos con una plástica estirada. La salida de Panichelli dotó de más presencia en área contraria al Estrasburgo, que buscó el juego aéreo del cordobés para tratar de marcar.

Así, el Estrasburgo se acuesta como líder de la competición, mientras que el Aberdeen se mantiene como cuarto por la cola con tan sólo dos puntos y mínimas opciones de meterse entre los 27 primeros de la tabla.

Glasgow / EFE