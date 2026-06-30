El dolor se apodera de Criollitos de Venezuela: al menos 100 niños peloteros murieron en La Guaira

“Es una tragedia y un dolor tan descomunal que no va a tener remedio alguno”. La declaración es de Jhorny Sojo, presidente de Criollitos de La Guaira. Las cifras que dejaron los terremotos de 7,2 y 7,5 de magnitud en su plantilla de peloteros son devastadoras: al menos 100 niños murieron.

“No tenemos todos los números reales. Hay como 100 peloteros fallecidos, confirmados por los reportes de la diferentes divisas; y siguen desaparecidos muchos más. Hay muchos que están hospitalizados en los centros de salud de Caracas”, dijo en entrevista telefónica con El Pitazo, mientras pausaba la comunicación por el llanto.

Criollitos de Venezuela es la principal corporación de formación de béisbol menor en La Guaira, con al menos 1.200 niños y jóvenes inscritos en sus diferentes categorías, precisó Sojo.

“Lo que más lamentamos es que la mayoría de los niños fallecidos son de la categoría semilleros, de cuatro y cinco años. Ha sido algo terrible”, indicó Sojo, quien agradeció la muestras de solidaridad y acompañamientos a las víctimas.

«No quiero volver a Playa Grande»

El dirigente deportivo está damnificado. Sus compañeros de Criollitos en Caracas le dieron cobijo. “No quiero volver más a Playa Grande”, dijo y seguidamente aclara: “ahorita no”. Está vivo de milagro, asegura. Vivía en el piso 11 del edificio El Mástil. Los bajó junto a su familia. “Salimos. No sé cuánto nos tardamos, pero al salir la escena que tenemos de Playa Grande es de una guerra mundial. Fue devastación total”.

Logró diferenciar los dos terremotos, el primero de magnitud 7,2 y segundos después el de 7,5. “El primero no nos partió en dos como el segundo. El primero nos tambaleó y el segundo, fue descomunal como se llevó edificios completos”.

Sojo no ha dejado de trabajar para ayudar a los peloteros y su familiares que quedan en La Guaira y a los que están hospitalizados o en refugios. Junto a los directivos de Criollitos de Venezuela en Caracas arman una logística para atender a la mayor cantidad de personas.

“Nos llegan donaciones de todos los rincones de Criollitos de Venezuela, de la Federación de Béisbol, de las Pequeñas Ligas. Ahora somos un sólo beisbol”, remarcó con la respiración entrecortada.

Indicó que tienen muchas necesidades, sobre todo el caso de los peloteros hospitalizados y de los que quedan en La Guaira quienes no tienen alimentos. “Esperamos bajar para llevarles comida y ropa porque la gente se quedó sin nada, sin zapatos, sin ropa”, dijo.

Desde Criollitos iniciaron una campaña en redes sociales para recaudar fondos y costear los gastos médicos de los peloteros sobrevivientes.

Caracas / El Pitazo