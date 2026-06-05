El Comité de Postulaciones Judiciales extiende el plazo para la recepción de documentos

El Comité de Postulaciones Judiciales anunció este jueves una prórroga para la recepción de documentos. Los profesionales del derecho que aspiran a cargos en el Poder Judicial podrán consignar sus recaudos hasta el próximo miércoles a las 6:00 de la tarde.

La información la suministró el presidente del comité, diputado Giuseppe Alessandrello, quien explicó que la instancia tomó la decisión tras una reunión de sus integrantes. Indicó que, debido a las numerosas peticiones de prórroga, se coordinó con la Junta Directiva de la Asamblea Nacional (AN) la extensión del proceso.

"De acuerdo con el cronograma, la recepción de credenciales concluía el sábado 6 de junio, pero se prolongará por cuatro días más", puntualizó.

Asimismo, agregó que el próximo 11 de junio, una vez culmine esta fase, se publicará el listado de postulados tal como establece la normativa legal. A partir de esa fecha, iniciará de inmediato el proceso de impugnaciones y evaluaciones.

Alessandrello también hizo un llamado a los ciudadanos que solicitaron un lapso de espera para entregar sus documentos. Recordó que el plazo vence el miércoles 10 de junio a las 6:00 de la tarde, en la sede del Museo Boliviano.

El diputado precisó que, hasta la fecha, el comité ha recibido alrededor de 280 postulaciones y se espera que la cifra se incremente durante la prórroga. El objetivo es que, en un lapso estimado de 30 días, se presente la lista definitiva de elegibles ante la Plenaria de la AN.

Caracas / Redacción web