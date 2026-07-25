Delcy Rodríguez ratifica a González López como ministro de Defensa: el funcionario es señalado por torturas

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, anunció este viernes, 24 de julio, la ratificación del general en jefe Gustavo González López como ministro de la Defensa. La decisión forma parte de una renovación parcial de la cúpula militar que incluye cambios en el Comando Estratégico Operacional (Ceofanb), el Ejército y seis de las ocho Regiones Estratégicas de Defensa Integral (Redi).

“Informo al país la ratificación del G/J Gustavo González López como Ministro del Poder Popular para la Defensa, en reconocimiento a su valioso desempeño, lealtad y compromiso inquebrantable con la nación; asumiendo con honor, disciplina y firme determinación las responsabilidades encomendadas, al servicio de la soberanía, la paz y la defensa integral de la República”, señaló Delcy Rodríguez, presidenta encargada, a través de sus canales oficiales.

La ratificación consolida a González López en la estructura militar tras la destitución, el pasado 18 de marzo, de Vladimir Padrino López, quien ocupó el cargo durante más de una década desde su nombramiento por parte de Nicolás Maduro en 2014.

Denuncias internacionales

Gustavo González López, nacido en 1960 y egresado de la Academia Militar, ha ocupado cargos estratégicos en el área de inteligencia y seguridad desde el año 2006, durante el gobierno de Hugo Chávez. Sin embargo, su trayectoria ha estado marcada por las denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Bajo su mando, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) —organismo que dirigió en dos periodos: entre 2014-2018 y 2019-2024— fue objeto de críticas por parte de instancias internacionales. Diversos organismos señalaron que, durante la gestión de González López, en el Sebin se cometieron presuntas detenciones arbitrarias, torturas y otros abusos contra ciudadanos. Además de su paso por la inteligencia, González López también se desempeñó como ministro de Interior, Justicia y Paz entre los años 2015 y 2016.

A pesar de estos antecedentes, la administración de Rodríguez ha destacado su labor en la seguridad de la República. “González López asume esta responsabilidad con honor, disciplina y firme determinación al servicio de la paz, la soberanía nacional y la seguridad de la República”, apuntó Delcy Rodríguez en un comunicado difundido por Telegram.

Caracas / El Pitazo