El chavismo impulsa la discusión de proyectos que se escogerán en una consulta

El chavismo impulsa este sábado y domingo la discusión de proyectos financiados por el Estado venezolano que ciudadanos de 5.336 comunidades registradas escogerán en la cuarta consulta popular de este año, pautada para el próximo 23 de noviembre.

En una transmisión telefónica del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el ministro de Comunas, Ángel Prado, informó que este sábado ha recibido reportes en todo el país sobre la celebración de asambleas que discuten los proyectos comunitarios que serán presentados en la consulta popular.

De esta manera, indicó Prado, se inició el cronograma del Consejo Nacional Electoral (CNE), que "corresponde a esta primera etapa" de instalación de asambleas para discutir los proyectos comunitarios con el acompañamiento de la Fuerza Armada y de autoridades locales.

El Gobierno de Venezuela prevé celebrar unas seis consultas de este tipo durante 2025.

Eventos previos

La primera tuvo lugar el pasado 2 de febrero y el 27 de abril se celebró la segunda elección de proyectos populares.

El pasado 27 de julio, cientos de venezolanos acudieron a los centros de votación para participar en la tercera consulta popular en la que fueron seleccionados 5.336 proyectos para los jóvenes del país.

Ese mismo día se eligieron 335 alcaldes y 2.471 concejales, la mayoría en manos del chavismo, tras la negativa de la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), de participar en los comicios locales.

Caracas / EFE