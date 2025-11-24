El chavismo celebra el cumpleaños de Maduro en medio de las tensiones con EE.UU.

El chavismo celebró el domingo el cumpleaños número 63 del presidente Nicolás Maduro, en medio de las tensiones militares con EE.UU. y un día antes de la anunciada designación del Cartel de los Soles como terrorista, una organización supuestamente liderada por la cúpula del oficialismo venezolano y vinculada al narcotráfico.

El natalicio de Maduro coincidió con una votación popular para elegir proyectos comunitarios -como la adquisición de tanques de agua, numerosos en el país por la falla de suministro, o arreglos de fachadas-, en la que los participantes aprovecharon para enviar sus felicitaciones al líder chavista, cuya victoria en los comicios de julio de 2024, proclamada por el ente electoral es cuestionada por la oposición liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

Con un pedazo de pastel en mano, Gladys Arboleda, de 58 años, celebró el cumpleaños de Maduro, a quien consideró como un "garante de la paz" e "hijo" del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

"Contigo, Nicolás Maduro, hasta el final. Porque tú nos garantizaste la paz (…). Porque nunca engañaste a nuestro presidente Hugo Chávez", expresó Arboleda, quien aseguró que cada año celebra el natalicio de Maduro, como lo hacía con el de Chávez, en la barriada más grande de Latinoamérica, Petare, en Caracas.

Apoyo

Más temprano, autoridades gubernamentales del chavismo manifestaron su lealtad y respaldo a Maduro, entre ellas el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, quien consideró al mandatario como un "hombre de resistencia y esperanza".

"En este día de su cumpleaños, más que celebrarlo, debemos agradecerle por haber dedicado su vida a la defensa de la dignidad y la independencia de Venezuela", subrayó Ñáñez.

Por su parte, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, se refirió al jefe de Estado como un "vencedor de mil batallas" y, en la misma línea, el canciller venezolano, Yván Gil, resaltó la "visión de un mundo más justo" de Maduro "a pesar de la arremetida de agresiones imperialistas".

A la felicitación de cumpleaños se sumaron el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, así como la Policía Nacional Bolivariana, la Armada, la Contraloría General y otras instituciones.

Maduro agradeció las felicitaciones en su canal de Telegram y aseguró que está cumpliendo "el destino" que Dios fijó para él, que es, según dijo, "estar al frente de las luchas" de los venezolanos.

Promesa

"¡Estoy listo para todas las batallas y todas las victorias!", añadió.

En la víspera, el Gobierno venezolano compartió misivas de los presidentes de Rusia, China, Cuba, Nicaragua y Bielorrusia, todos aliados de Venezuela, quienes ratificaron su apoyo a Maduro, en momentos en los que el líder chavista denuncia como "amenaza" el despliegue aeronaval de EE.UU. en el mar Caribe.

El Ejecutivo venezolano cree que la maniobra militar de EE.UU. es un intento para propiciar un cambio de régimen y sacar del poder a Maduro, a quien Washington acusa de liderar el llamado Cartel de los Soles.

El chavismo, por su parte, considera que esta organización es un "invento" y niega las acusaciones de narcotráfico por parte de Estados Unidos.

Caracas / EFE