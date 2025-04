El candidato a gobernador Requesens pide a los venezolanos no dejarse "arrebatar" el voto

El candidato opositor a gobernador por el estado Miranda (norte) Juan Requesens pidió a los venezolanos este martes, cuando comienza la campaña de las elecciones regionales y legislativas, previstas para el 25 de mayo, no dejarse "arrebatar" el voto.

"El voto es tuyo, es nuestro. No nos los dejemos arrebatar. No nos dejemos convencer (de) que el voto no sirve", afirmó Requesens en un video en su cuenta de Instagram.

Indicó que, con su candidatura, su responsabilidad no es prometer, sino -aseguró- demostrar con hechos e ideas que puede mejorar la vida de los venezolanos.

"No vengo aquí de profeta. Vengo a hablarte de mis convicciones, de mis ideas, de democracia, de libertad, de igualdad, de justicia, de solidaridad", agregó Requesens.

En cuanto a la preocupación de pasar la página de las presidenciales del 28 de julio de 2024 -cuando la oposición mayoritaria asegura ganó su candidato, Edmundo González Urrutia, y no el actual presidente del país, Nicolás Maduro, como proclamó el ente electoral- ante una nueva convocatoria a elecciones, el también exdiputado dijo que "eso no funciona así".

"El 28 de julio Venezuela demostró algo enorme. Esa noche, a la fuerza, quisieron arrebatarnos la esperanza, los sueños, la convicción. Son muchos los hermanos que sufrieron y hoy siguen sufriendo. Por ellos debemos ganar", manifestó el opositor.

Requesens fue líder estudiantil en la Universidad Central de Venezuela (UCV) y diputado al Parlamento por la oposición entre 2016 y 2018. Permaneció cinco años preso, entre 2018 y 2023, con un período en arresto domiciliario, por su presunta participación en el fallido atentado contra Maduro.

La oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), mantiene su rechazo a lo que considera una convocatoria a una elección "precipitada, injusta y viciada" por parte de "un árbitro severamente cuestionado", en referencia al ente electoral -controlado por el chavismo-, que proclamó la reelección de Maduro en los comicios de 2024.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó a comicios regionales y legislativos sin que, hasta la fecha, haya publicado los resultados desagregados de las presidenciales de julio pasado que confirmen la victoria de Maduro, mientras la PUD insiste en que el ganador fue González Urrutia.

Pese a esta decisión de la PUD, partidos integrantes del bloque opositor, como Un Nuevo Tiempo, Movimiento Por Venezuela (MPV), así como el exgobernador Henrique Capriles, manifestaron su intención de participar en las votaciones de mayo venidero.

El pasado 17 de abril, la líder opositora María Corina Machado afirmó que las elecciones regionales y legislativas serán una "enorme derrota" para todos los que participen, en especial -dijo- para el Gobierno de Maduro, quien considera que está en su "mejor momento político" tras las presidenciales.

