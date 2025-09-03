El canciller de Perú apoya que se declare "organización terrorista" al Cartel de los Soles

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Elmer Schialer, se mostró a favor de que se declare como "organización terrorista" al denominado Cartel de los Soles, un supuesto grupo criminal que según el Gobierno de Estados Unidos está liderado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Cuando un periodista le preguntó si puede catalogarse a este grupo criminal venezolano como una organización criminal o terrorista, el ministro de Relaciones Exteriores del país andino respondió que sí.

"La respuesta corta es sí. El Cartel de los Soles, al financiar actividades que generan el terror, es efectivamente una organización que promueve el terror porque promueve la delincuencia organizada transnacional", dijo a medios locales Schialer respecto a la posibilidad de que Perú se sume a otros países que ya declararon al Cartel de los Soles como "organización terrorista".

El jefe de la diplomacia peruana añadió que, según la información que tienen en la Cancillería, el Cartel de los Soles financia a grupos de delincuentes o de delincuencia transnacional "que generan, provocan, causan y siembran el terror".

Otro grupo

Entre esos grupos, mencionó como ejemplo al Tren de Aragua, la mayor banda criminal de Venezuela, que ha extendido sus operaciones a varios países de Latinoamérica, y al Comando Vermelho, de origen brasileño y con presencia principalmente en su país.

"Promueven la delincuencia organizada transnacional y deben ser enfrentadas con firmeza", agregó el canciller.

Este jueves, dos mociones fueron presentadas en el Congreso (Parlamento) de Perú a iniciativa de parlamentarios de derecha para que se declara como "organización terrorista" al Cartel de los Soles.

Las iniciativas fueron presentadas por el grupo ultraconservador Renovación Popular y la congresista derechista María del Carmen Alva (Acción Popular) con el objetivo de que Perú siga el camino de declarar como grupo terrorista a esta organización, conforme ya lo hizo el Gobierno de Estados Unidos y otros de la región que le siguieron, como Ecuador, Paraguay, Argentina y este martes República Dominicana.

El Parlamento peruano señaló en un comunicado que el Cartel de los Soles es una "estructura criminal" que "mantiene probados nexos con el narcotráfico y el terrorismo internacional", y, por ese motivo, constituye "una grave amenaza externa que pone en riesgo la estabilidad democrática y la paz" de Perú.

El Legislativo citó la información de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos referido a que el Cartel de los Soles entrega apoyo material y logístico a organizaciones criminales trasnacionales como el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y otros grupos de narcotraficantes.

Más detalles

La portavoz de la bancada parlamentaria de Renovación Popular, Norma Yarrow, afirmó que "su vínculo con el narcotráfico y el terrorismo lo convierte en una amenaza directa contra la estabilidad democrática de la región".

"El Perú no puede ni debe mostrarse indiferente ante este peligro", añadió la congresista de Renovación Popular.

En la misma línea, la parlamentaria no agrupada María del Carmen Alva presentó este jueves una moción de orden del día para declarar al Cartel de los Soles, al presidente Nicolás Maduro y al canciller venezolano Diosdado Cabello como integrantes de una organización terrorista internacional, según informaron medios locales.

Las mociones presentadas en el Congreso de Perú se conocen en momentos que Estados Unidos ha desplegado en los últimos días más de 4.000 militares, entre ellos unos 2.000 marines, además de aviones, barcos y lanzamisiles para patrullar en las aguas cercanas a Venezuela y el Caribe para combatir a los carteles del narcotráfico.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó este martes que fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un "ataque letal" contra una embarcación con drogas procedente de Venezuela, en una operación que resultó en la muerte de 11 integrantes del Tren de Aragua.

Lima / EFE