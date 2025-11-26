El Campeonato Nacional de Karting concluyó con una actividad especial en Caracas (+Fotos)

El karting en todas sus competencias, tanto el Campeonato Nacional realizado en honor a Ramón González, junto con la Fórmula Kart y la Easykart, tuvieron su banderazo a cuadros para oncluir la temporada del 2025. Tanto en el paddock como en los despachos se reconoció a lo más destacado del año calendario.

David Rodríguez, jefe de prensa de la Federación Venezolana de Karting (FVK), dijo que se dieron cita en un reconocido centro de convenciones en el este de Caracas, la directiva de FVK encabezada por el presidente del ente rector de este deporte a motor, Cooper López, acompañado por Juan José Salaya -Secretario General de la FVK-, conjuntamente con los hermanos Carhuayña – directivos de la Fórmula Kart y Piero Ingoglia como representante de la Easykart, acompañados todos por Enzo Spano - Presidente el Touring Automovil Club (TAC)- y José Luis Cid -Vicepresidente del TAC-.

Adicionalmente, pilotos, comisarios y demás partícipes de la disciplina acudieron a tan prestigiosa actividad, de la mano con diversos medios de comunicación presentes en la locación. Durante el desarrollo de la misma, los portavoces de los distintos campeonatos de Karting, hicieron balance de la temporada.

En materia deportiva, se dieron a conocer de manera oficial a los campeones del Campeonato Nacional de Karting. Además de los trofeos entregados a los monarcas del 2025, se reconoció al piloto del año y el novato del año. En este sentido, Cooper Lorenzo López y Ricardo Montilla, obtuvieron respectivamente estos galardones.

Resultados de distintos apartados

A continuación, los resultados finales en cada categoría:

Categoría Mini:

• Cooper Lorenzo López 659 puntos (campeón).

• Alonso di Liso 540.

• Max Cairos 448.

• Silvano Gianfrancesco 424.

• Enzo Gibelli 194.

• Efraín Campos 183.

• Vittorio Ingoglia 182.

• Fernando Vasquez 176.

• Manuel Revenga 140.

• Mathías González 70.

• Agustín Rodríguez 54.



Categoría Micro:

• Robert González 645 (campeón).

• Jorge Robaina 641.

• Isaiah Gibelli 304.

• Alessandro Diglio 156.

• Emiliano Balza 150.



Categoría Junior:

• Samuel Moreira 590 (campeón).

• Ricardo Montilla 580.

• Matías Iguini 282.

• Rodrigo Montilla 280.

• Isaac Giovanny 274.

• Sebastián Serenelli 258.

• Alessandro González 72.

• Nicolás Leung 22.

Categoría Senior:

• Mario Vigliotti 612 (campeón).

• Esteban Hernández 483.

• Nicolás Molero 455.

• Uwe Teppa 437.

• Gaetano Ingoglia 315.

• Lucio Gortari 290.

• Johan Moreno 224.

• José N. Mendoza 222.

• Luis F. Roa 168.

• Mariuska Morales 150.

• Daniel Pérez 58.

• Mikele Latte 54.

• Erick Beni 39.

• Nicolás Núñez 36.

• Gabriel Toro 30.

• Andrés Arévalo 10.

• Luccas Donofrio 9.

Categoría Master:

• Ricardo IV Montilla 592 (campeón)

• Raúl Sánchez 488

• Andrés Machado 416

• Alejandro Russo 393

• Antonio Navega 182

• Luis Terife 153

• Gabriel Pino 152

• Johan Hoffman 30

• Diego Gibelli 30

• Alexander Gortari 14

Promesa

Por otra parte, el presidente Cooper Lopez aseveró que el ente rector del Karting nacional trabajará incesantemente en la producción de una serie de eventos, infiriendo que en lo sucesivo se darán a conocer innovaciones para una temporada 2026 que ya alista su vuelta de formación en todas las categorías, de la mano con todos los factores intervinientes en la competición.

Caracas / Redacción Web