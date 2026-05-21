CLES recogerá propuestas para la ley que ampara a los adultos mayores en el estado Sucre

Para este jueves, en horas de la mañana, está convocada en el gimnasio vertical de Carúpano, municipio Bermúdez del estado Sucre, la discusión pública de la ley estadal que ampara a los adultos mayores.

El vicepresidente del Consejo Legislativo del estado Sucre, (CLES), Ronmel Ugas, hizo la convocatoria, para la discusión y entrega de propuestas en mesas de trabajo, que serán llevadas a la plenaria del organismo para su tercera discusión la próxima semana.

Ugas calificó el instrumento como histórico y adelantó que en la discusión estarán presentes sectores como los entes que agrupan a los adultos mayores, los movimientos sociales, clubes deportivos, los cuerpos de seguridad, el sector transporte y en general, todos aquellos que se relacionan con el accionar cotidiano de este importante grupo.

Agregó que la ley ha sido llevada al ámbito de los 15 municipios del estado Sucre y este martes se discutió en Cumaná.

Sucre / Yumelys Díaz