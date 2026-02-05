El arte y la historia sirvieron para revivir el legado de Arturo Michelena (+Fotos)

En una velada que tuvo lugar en Lidotel Valencia donde los aromas sirvieron de puente hacia el pasado, se llevó a cabo la primera edición de "La Historia En La Mesa", un evento que fusionó la crónica académica con la alta cocina para homenajear al ilustre pintor valenciano Arturo Michelena, informó Maigualida Villegas, periodista especializada en gastronomía y estilo de vida.

La iniciativa del Dr. Carlos Cruz, expresidente de la Academia de la Historia del estado Carabobo materializada por Carabobo Gastronómico en alianza con Lidotel Valencia, contó con la participación especial del reconocido historiador Rafael Arráiz Lucca, quien ofreció una ponencia sobre la vida y obra del artista.

Bajo la premisa de que "un plato sin historia no existe", la reconocida chef Zoraida Barrios "Mamazory" y la chef ejecutiva de Lidotel, Mary Ann Encinozo, diseñaron un menú de cinco tiempos acompañado por un postre, inspirado en el histórico banquete que el presidente Joaquín Crespo ofreció a Michelena tras sus triunfos en París. La cena contó con el acompañamiento de la conocida sommelier Belkis Croquer.

Propuestas de calidad

Mamazory explicó que la propuesta no fue una réplica literal, sino una interpretación artística de los cuadros más emblemáticos del pintor.

Por ejemplo, el segundo tiempo, un Filet de Pargo sobre salsa Beurre Noir, fue concebido para evocar la sobriedad y los tonos ocres de "Miranda en la Carraca", utilizando ingredientes locales como el cacao y el apio para dar profundidad al paladar carabobeño.



Mientras la chef Mary Ann Encinozo expresó que este tipo de iniciativa permiten exaltar a la gastronomía, al tiempo que resaltó la experiencia enriquecedora al trabajar con una educadora como la chef Barrios.

Un menú para el valenciano Michelena

Cerca de cincuenta comensales disfrutaron de esta experiencia a través de los siguientes platos:

Primer Tiempo : "Potage" de Verduritas (inspirado en la obra El Niño Enfermo).

: "Potage" de Verduritas (inspirado en la obra El Niño Enfermo). Segundo Tiempo: Filet de Pargo sobre salsa "Beurre Noir" (Inspirado en Miranda en la Carraca).

Filet de Pargo sobre salsa "Beurre Noir" (Inspirado en Miranda en la Carraca). Tercer Tiempo: Galantina de Ave (En honor a Charlotte Corday).

Galantina de Ave (En honor a Charlotte Corday). Cuarto Tiempo: Terrina de Cerdo y Ave sobre espejo de Cacao (Inspirado en La Diana).

Terrina de Cerdo y Ave sobre espejo de Cacao (Inspirado en La Diana). Quinto Tiempo: Solomillo de Res en el Bosque (Inspirado en Pentesilea).

Solomillo de Res en el Bosque (Inspirado en Pentesilea). Postre: Cuerno de la Abundancia relleno de helado de cacao y vainilla.

Esta primera entrega marca el inicio de una serie de encuentros que buscan enaltecer la memoria histórica de la región a través del aladar.

Valencia / Redacción Web