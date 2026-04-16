EE.UU. asegura que está listo para reiniciar ataques si Irán no llega a un acuerdo

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo este jueves que las Fuerzas Armadas de su país están preparadas para reanudar los ataques a Irán si Teherán no llega a un acuerdo de paz con Washington durante el actual cese el fuego temporal.

Hegseth indicó en una rueda de prensa en el Pentágono que los efectivos estadounidenses permanecen en la región para "implementar un bloqueo férreo" en el estrecho de Ormuz y asegurar una "posición óptima para reanudar las operaciones de combate en caso de que este nuevo régimen iraní tome una mala decisión y no acceda a un acuerdo".

Washington / EFE