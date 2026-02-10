Edwin Mijares llega a Marinos en un cambio por Franger Pirela

Marinos de Anzoátegui anunció la noche del lunes 9 de febrero la contratación del piloto Edwin "zancudito" Mijares, que llega a la organización vía cambio desde Piratas de La Guaira, organización que recibe al joven base Franger Pirela.

El experimentado jugador ya vistió el uniforme del Acorazado Oriental en condición de refuerzo para la postemporada de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) 2025 y luego se sumó a las filas de Gaiteros del Zulia, elenco con el que salió campeón. Ahora llega a la divisa naval para dar profundidad en una posición donde también están Gregory Vargas y Harol Cazorla.

Además de la adquisición de "zancudito", el conjunto anzoatiguense también informó sobre la incorporación del escolta guanteño Carlos Fulda. El jugador de 23 años, que viene de una campaña consagratoria, es parte de la camada joven que se combinará con las piezas de experiencia del equipo para competir en la temporada 2026.

Recorrido

Edwin Mijares, que en la zafra 2025 obtuvo el reconocimiento de Jugador Ejemplar del Año, dejó promedio de 8.1 puntos, 2.1 rebotes, 3.6 asistencias y 1.5 robos en 26.4 minutos por partido en la postemporada que disputó con Marinos.

“Llega para fortalecer aún más la posición de armador, aunque en oportunidades también pueda fungir como escolta. En una liga en donde se juegan partidos consecutivos es importante

mantener a los jugadores en buenas condiciones y descansados. Además, conoce la

organización, estuvo con nosotros el año pasado y le fue bien como refuerzo”, manifestó Gianni Patino, gerente general del equipo anzoatiguense, según nota de prensa.

Actualmente "zancudito" está viendo acción en la liga argentina con Ciclista Olímpico de La Banda, consolidando su experiencia en uno de los torneos más exigentes del continente.

Juventud

Carlos Fulda tuvo un 2025 que marcó un antes y un después en su carrera, pues su buen desempeño con Gladiadores de Anzoátegui le permitió entrar en la órbita de selección nacional e incluso fue parte del plantel que disputó la Americup 2025.

De igual manera fue el capitán del equipo venezolano en el mundial de baloncesto 3x3 U23 que se disputó en China y tuvo su primera experiencia en el extranjero con Sabios de Manizales en Colombia.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo