Edson Tovar se quedó sin semifinal tras dos tiempos extras en la Copa Súper 8 de Brasil

Paulistano, del base venezolano Edson Tovar, fue eliminado de la Copa Súper 8 de Brasil, tras caer 114-108 ante Pinheiros, luego de dos tiempos extras.

El base David Sloan mostró su mejor versión con 34 puntos y nueve asistencias, para asegurar la clasificación de Pinheiros a las semifinales.

Pinheiros se medirá con Sesi Franca por un puesto en la final del certamen. La otra semifinal la disputarán Flamengo y Minas de Belo Horizonte.

Tovar protagonista

Por Paulistano, Tovar destacó con 13 puntos, cuatro rebotes, cinco asistencias y cinco pelotas recuperadas.

La Copa Súper 8 marca la mitad del calendario de la Liga de Brasil (NBB), convoca a los ochos mejores equipos en la clasificación y entrega un boleto para representar a los amazónicos en la próxima edición de la Liga de Campeones de América.

Santiago / León Aguilar