Edmundo González desmiente rumores sobre juramentación en Oslo

Edmundo González Urrutia, desmintió este jueves los rumores que circulaban en redes sociales sobre una posible juramentación constitucional en la capital noruega.

“No, eso no está en el radar”, respondió González ante la consulta de periodistas en Oslo. La declaración pone fin a las especulaciones generadas en las plataformas digitales.

Mientras aguardaba para reunirse con la líder de la oposición y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, González aprovechó para elogiar su figura, describiéndola como “una patriota”.

González hizo hincapié en los esfuerzos que está realizando la coalición opositora para lograr una transición política estable en Venezuela.

“Eso ha sido nuestro mensaje desde el primer día. Lograr luchar por lograr una transición ordenada y en paz. Eso es lo que estamos buscando y aspiramos que eso lo vamos a lograr”, afirmó.

