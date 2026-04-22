Coalición Sindical: "Mayo es el mes de la lucha laboral y salarial de todo el país"

Con la mira puesta en el Día del Trabajador, que se celebra el próximo 1ero de mayo, la Coalición Sindical Nacional y el Movimiento Socio-Político Laboral Anzoátegui (Mospla) realizaron una "asamblea regional", este miércoles 22 de abril, en Barcelona.

La actividad contó con la presencia José Patines, miembro de la citada coalición y quien ha liderado las últimas movilizaciones de trabajadores en Caracas. Entre otras cosas el dirigente adelantó que se mantendrán las protestas por salarios dignos, pues están convencidos de que el incremento que anunciará el gobierno nacional la próxima semana no irá acorde a las expectativas que ellos tienen.

"Sabemos que no va a haber ningún tipo de aumento. Sabemos que la política de la ciudadana Delcy Rodríguez (presidenta encargada) va a seguir siendo bonificar el salario, pretendiendo que los trabajadores paguen la crisis que ellos causaron. Desde este momento estamos decretando el mes de mayo como el mes de la lucha laboral, sindical y salarial en todo el país", expresó.

Planificación

Patines indicó que tienen planificado convocar a manifestaciones el jueves 30 abril, también el viernes 1ero de mayo, "y todos los días que tengamos que estar en la calle, hasta que sean escuchadas nuestras demandas".

Recordó que las peticiones de los trabajadores no son otras que salarios con poder adquisitivo, basado en el artículo 91 de la Constitución Nacional.

A eso le agregó que en el ámbito político piden también respeto a la Carta Magna, pues cree que se debe convocar una elección presidencial por los más de 90 días de ausencia de Nicolás Maduro (tras ser capturado por el gobierno de Estados Unidos).

"También pedimos la libertad plena de todos los presos políticos, que puedan volver los exiliados a Venezuela y que tengan un pronto regreso los más de 8 millones de venezolanos que se tuvieron que ir por razones económicas", afirmó.

Insistencia

Maira Marín, presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) en Anzoátegui, advirtió que no van a dejar las calles hasta que sean respondidas todas las exigencias que tienen.

"Viene un 1ero de mayo y nosotros esperamos que sean atendidos nuestros reclamos en cuanto a salarios y la seguridad social de los trabajadores activos, jubilados, pensionados y discapacitados", añadió.

Unión

Durante la asamblea, varios de los dirigentes que tomaron el derecho de palabra expresaron su inquietud por la falta de unión entre los sindicatos que hacen vida al menos en la zona norte del estado Anzoátegui.

Cabe recordar que en reiteradas oportunidades se han llevado a cabo protestas el mismo día pero en puntos distintos, que suelen ser la plaza Bombón y la Casa Sindical de Barcelona.

En aras de buscar la unificación de criterios, la Coalición Sindical estadal, liderada por Maira Marín, organizó una comisión que se encargará de intentar acercar posturas para tener movilizaciones de mayor impacto la próxima semana.

Barcelona / Javier A. Guaipo