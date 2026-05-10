Ecuador decomisó más de una tonelada de droga en una zona costera y detuvo a una persona

La Policía ecuatoriana informó este domingo del decomiso de más de una tonelada de droga y la captura de una persona en la provincia costera de Manabí, en un operativo realizado en momentos en que rige el toque de queda nocturno en nueve de las 24 provincias del país, así como en cuatro municipios.

El operativo se ejecutó en el sector de Playa San José, del municipio de Montecristi, de manera coordinada con militares ecuatorianos y la agencia federal de Estados Unidos encargada de combatir el narcotráfico y el abuso de drogas (DEA, por sus siglas en ingles), detalló la Policía en un comunicado.

Durante la operación, localizaron varios bultos de color negro que contenían en su interior una sustancia blanquecina, presumiblemente clorhidrato de cocaína, añadió.

El sujeto capturado fue identificado como Manuel E. y, además de la tonelada y 44 kilos de droga, la Policía retuvo una motocicleta e incautó un terminal móvil.

La Policía calcula que la sustancia decomisada estaría valorada en unos 30 millones de dólares en el mercado americano y más de 46 millones de dólares en el europeo.

Quito / EFE