Dynamo Puerto se estrenó con victoria en la Liga Futve 2

Dynamo Puerto FC se estrenó con victoria en la temporada 2026 de la Liga Futve 2. El cuadro búfalo venció 2-1 al Monagas SC B, gracias a los tantos de Martín González y Ricardo "Kuki" Martins.

El duelo, disputado el domingo 1ero de marzo en el estadio Francisco Massiani del parque Andrés Eloy Blanco en Puerto La Cruz, fue parejo de principio a fin. Ninguno de los dos equipos logró dominar plenamente al rival, pero fueron los porteños los que se llevaron los tres puntos.

Los dirigidos por Roger Caraballo ahora son uno de los tres punteros del Grupo Centro-Oriental del torneo de Segunda División, junto a Bolívar SC y Deportivo Miranda. Ahora para la segunda fecha los astados visitarán el Centro Total de Entretenimiento (CTE) Cachamay en Puerto Ordaz para medirse con Mineros de Guayana.

Juego directo

Desde el arranque del desafío Dynamo trató de proponer un juego directo, aunque en gran parte del primer tiempo pecaron de apresurados y perdieron el balón una y otra vez.

La banda más utilizada para intentar hacer daño fue la derecha, con Arian Moreno como protagonista. De hecho él sirvió el centro que remató Martín González de cabeza en un contraataque, para el 1-0 al minuto 8.

Al 34' la visita logró igualar las acciones por intermedio de Saúl Asibe, quien ejecutó de buena manera un penalti. Justo la misma vía que le dio el lauro a los búfalos, pues "Kuki" Martins definió con fuerza desde los 12 pasos al 83' para vencer al guardameta del Monagas.

Trabajo sobresaliente

Hay que resaltar el trabajo realizado en el centro del campo por el volante Virgilio Vallenilla, que aportó principalmente en defensa, pero también en ataque. De igual manera, el central Carlos Hernández también tuvo un buen partido, además del lateral derecho Martín González, más allá del gol.

Ahora el conjunto dirigido por Roger Caraballo tendrá dos duelos seguidos en la carretera y ambos en suelo guayanés. Primero en Puerto Ordaz ante Mineros para luego toparse en la tercera fecha a Bolívar SC en Ciudad Bolívar.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo