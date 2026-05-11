Dynamo Puerto recuperó la cima de su grupo en la Liga Futve 2

Dynamo Puerto FC venció el domingo 1-0 a Bolívar SC, en el estadio Francisco Massiani de Puerto La Cruz, y recuperó la cima del Grupo Centro-Oriental de la Liga Futve 2.

Un gol del joven Santiago Guzmán, a pase de Arian Moreno, marcó la diferencia mínima a favor de los búfalos, en lo que fue su décimo compromiso de la temporada. Vale destacar que el tercer tanto de la contienda para el atacante de apenas 17 años.

La conseguida ante los bolivarenses fue la quinta victoria de Dynamo en el semestre (cuarta en su casa). Los dirigidos por Roger Caraballo llegaron a 18 puntos, al igual que Deportivo Miranda y Monagas SC B, pero son líderes de su zona por diferencia de goles.

Velocidad

Durante gran parte del desafío los locales apelaron a la velocidad por banda izquierda de Arian Moreno como principal arma de ataque. En reiteradas oportunidades el extremo generó peligro, pero sus centros o remates propios y de compañeros tuvieron como enemigo al guardameta rival.

Fue sobre el minuto 60 cuando finalmente los búfalos movieron las redes, en una jugada rápida que inició con un saque de meta de Jesús Arcia. Klinsnman Yendis recibió el balón en la mitad de la cancha y jugó de inmediato al espacio con Moreno, quien recorrió el costado izquierdo y se metió al área para después soltar el pase a Guzmán, quien a su vez esquivó al portero y definió a arco vacío.

Posteriormente Dynamo intentó ampliar la diferencia, principalmente con remates desde fuera del área, pero no hubo efectividad. En los últimos 10 minutos del encuentro Bolívar tomó el control del esférico y los anfitriones se replegaron para proteger su arco, que terminó imbatido.

Próximo desafío

Ahora Dynamo va a la carretera a afrontar dos duelos en condición de visitante. El primero contra Ávila FC y el segundo contra Deportivo Miranda, para luego regresar a su feudo a medirse al Aragua FC.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo