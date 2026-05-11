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La canción 'Dai Dai', de Shakira, será el himno oficial del Mundial de Fútbol de 2026

mayo 11, 2026
Shakira lanzará la canción de la Copa del Mundo 2026 el 14 de mayo / Foto: EFE

La canción ‘Dai Dai’, de la colombiana Shakira será la oficial del Mundial de Fútbol que se disputará entre junio y julio próximos en Estados Unidos, México y Canadá, anunció la artista en un breve vídeo publicado sus redes sociales, y que será lanzado el próximo 14 de mayo.

En el video, grabado en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, Shakira aparece vestida con camiseta amarilla, un pantalón corto azul y varios balones junto con un grupo de bailarinas mientras canta unos fragmentos de ‘Dai Dai’.

La cantante entra a la gramilla del Maracaná llevando un balón ‘Trionda’, oficial del próximo Mundial, lo pone en el suelo como si fuera a hacer una jugada y comienza la coreografía de ‘Dai Dai’ con sus bailarines, vestidos con los colores de equipos como Colombia, Argentina y Estados Unidos.

Apuesta por el fútbol

«Oe, oe, oe», comienza la canción, con un alegre ritmo caribeño y letra en inglés que hace referencia a la pertenencia a un Mundial de todos.

La escenografía se completa con cuatro balones de los Mundiales de Fútbol de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, más el ‘Trionda’ de Norteamérica 2026.

El ‘Waka Waka’ (Esto es África), de Shakira, fue el himno del Mundial de Sudáfrica 2010 y cuatro años más tarde repitió en el de Brasil 2014 con ‘La La La’.

El video, de un minuto y siete segundos de duración, termina con la frase «We Are Ready» («Estamos listos»).

Bogotá / EFE

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