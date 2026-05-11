Introducen un recurso de amparo ante el TSJ para exigir la renovación de la directiva del BCV

El secretario general del Movimiento Por Venezuela (MPV), Simón Calzadilla, introdujo un recurso de amparo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que ordene la designación de una nueva directiva del Banco Central de Venezuela (BCV), ya que, a su juicio, la actual "incumple" sus competencias.

Calzadilla precisó que con esta solicitud, además, procuran restablecer la "autonomía" y la "eficacia" del BCV. Acotó que actualmente el ente “tiene una pérdida total de sus funciones, de su autonomía y de su capacidad técnica, lo que ha traído a Venezuela una hiperinflación que ha arruinado a los venezolanos. Tenemos que parar la alta inflación, tenemos que estabilizar el bolívar y para ello necesitamos un Banco Central autónomo y capaz”.

El también economista recordó que una de las funciones importantes del ente emisor es el tema cambiario. Sostuvo que para que el país pueda avanzar en el restablecimiento de su economía "tiene que ir a un solo tipo de cambio, producto de la oferta y la demanda".

Agregó que una nueva junta directiva debe actuar inmediatamente con "transparencia", así como publicar y comunicar todas las variables económicas “que se han venido ocultando sistemáticamente en los últimos años, ya que esa actuación es fundamental para restablecer la confianza e ir a procesos de negociación de deuda externa, restablecer las relaciones con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales que son fundamentales para, por ejemplo, lograr los recursos inmediatos para recuperar el sistema eléctrico nacional”.

El dirigente del MPV considera un objetivo que el máximo tribunal ordene la remoción de la actual directiva del BCV. Es por ello que "estamos firmando este recurso amparo por violación de derechos colectivos o difusos, pero también se van a poder adherir a esta demanda muchos miles y miles de venezolanos que queremos una Venezuela con estabilidad económica, que nos dé oportunidades y que se creen las condiciones para un cambio político estable, pacífico y democrático”.

Caracas / Redacción web