Comité de Usuarios del Transporte: no debe haber incremento del pasaje por pago móvil

El Comité para la Defensa de los Derechos de los Usuarios del Transporte Público, en la zona metropolitana del estado Anzoátegui, alerta a la población a evitar cancelar algún monto adicional del pasaje urbano, a través de la modalidad de pago móvil.

Según el presidente de esta organización, Pablo Malavé, hay conductores que exigen pagar hasta 50 bolívares adicional a la tarifa, tanto en los autobuses, busetas y carritos por puesto; cuando los pasajeros optan por este servicio bancario, en vez del dinero en efectivo.

"Alertamos esta situación e invitamos a denunciar ante las autoridades, a los conductores que están cometiendo esta falta, que constituye una violación a lo contemplado en la Gaceta Oficial N° 43.335, sobre el costo del pasaje", expresó.

De igual manera, Malavé insta a los presidentes de las líneas, en las cuales se esté incurriendo en este tipo de recargos, a que tomen en cuenta la observación y le llamen la atención a sus afiliados.

"Los usuarios pueden hacer las denuncias tomando la identificación de las unidades como la placa, el número que tienen colocado al frente y la ruta para aplicar las sanciones correspondientes a la falta cometida", señaló.

Malavé dijo que muchas personas se han quejado de esta situación en varias paradas, especialmente de Barcelona.

"No debe haber ningún incremento. Hay que denunciar este abuso, por lo que vamos a solicitar también el apoyo de la Mancomunidad del Transporte para luchar contra esto", enfatizó Malavé.

Barcelona / Elisa Gómez