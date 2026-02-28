Dynamo Puerto apuesta fuerte a la juventud para la Liga Futve 2

Este fin de semana Dynamo Puerto FC arranca su andar en la temporada 2026 de la Liga Futve 2 y, tal como lo dijo el alto mando del equipo en la presentación a la prensa, será un año en el que apostarán con fuerza a la juventud.

Con un plantel lleno de noveles jugadores, mezclados con la experiencia de piezas como Ricardo "kuki" Martins o Jesús "patoncito" González, el cuadro búfalo tendrá su primer reto ante el Monagas SC B.

Dicho compromiso se llevará a cabo el domingo 1ero de marzo a las 4:00 pm, en el estadio Francisco Massiani del parque Andrés Eloy Blanco de Puerto La Cruz. Además servirá para el estreno en el banquillo del nuevo director técnico Roger Caraballo.

Objetivos

Hugo Mujica, director general de Dynamo, explicó en la presentación del equipo que siguen aspirando al ascenso a la primera división del fútbol venezolano, pero no con la misma intensidad que en años anteriores. Para esta temporada el foco principal estará en el desarrollo de los jóvenes jugadores formados en sus categorías inferiores.

Hay que destacar que los búfalos llegaron a semifinales de la Liga Futve 2 en las últimas tres campañas. Y tanto en 2024 como en 2025 perdieron ante el club que terminó consagrándose campeón, como lo fueron Yaracuyanos FC y Trujillanos FC, respectivamente.

Esas actuaciones sirvieron para mostrar a jugadores como el portero José Febres y el volante ofensivo Juan David Monsanto, quienes se fueron a otros clubes del fútbol nacional. También se exhibieron piezas como José Miguel Rivas, joven categoría 2007 que se convirtió en la primera exportación al irse cedido al Barra FC de la tercera división de Brasil.

Juventud

De los 36 jugadores que conforman la plantilla del primer equipo de Dynamo, solo "kuki" Martins y "patoncito" González superan los 30 años de edad. De hecho ninguno de los otros 34 futbolistas pasa la barrera de los 25 años, lo que deja claro que el club está depositando toda su confianza en los chamos.

No obstante, también hay que decir que hay algunos que tienen como mínimo un par de campañas de experiencia, como es el caso de Danglar Calzadilla, Eliézer González, Arian Moreno y uno que llega de refuerzo para este año como Klismann Yendis.

Competencia

El conjunto portocruzano nuevamente comparte el Grupo Centro-Oriental de la Liga Futve 2 con clubes como Bolívar SC, Mineros de Guayana, Aragua FC, Monagas SC B, el debutante Atlético Ávila, Marítimo de La Guaira y Deportivo Miranda, este último con las características, en el papel, de ser uno de los candidatos a pelear hasta el final por el ascenso.

Como ya viene siendo costumbre, el formato de competición será de una liga en la que cada club dispute 28 partidos (cuatro contra cada rival, con dos duelos de local y dos de visitante). Avanzarán a Fase Final los cuatro primeros del grupo, para pasar a una ronda de cuartos de final, luego semifinal y final, cuyo ganador ascenderá a la categoría de oro del balompié nacional.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo