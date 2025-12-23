Dynamo Puerto anunció 10 bajas para la próxima temporada

Dynamo Puerto FC, que representa al estado Anzoátegui en la Liga Futve 2, anunció 10 bajas para la próxima temporada de la segunda división del fútbol nacional.

Tras haber informado sobre la no continuidad del director técnico José Daniel Mosquera semanas atrás, ahora el conjunto búfalo publicó en sus redes sociales la salida de un grupo de jugadores que integraron el plantel que llegó hasta las instancias finales en la pelea por el ascenso.

Sebastián Martínez, Harold Cortes (colombiano), Jonaiker Marchán, Gerson Díaz, Keivis Páez, Wilkerman Flores, Eliézer González, Michel Maldonado, Néstor Canelón y Robertino Giacomini (argentino) son los futbolistas que no estarán con el equipo para el siguiente año.

Reestructuración

De las 10 piezas que ya no forman parte del cuadro portocruzano, al menos cuatro terminaron como titulares indiscutibles en el esquema de Mosquera. Ellos fueron Gerson Díaz, Harold Cortes y Jonaiker Marchán, todos defensores, además del atacante Néstor Canelón.

Robertino Giacomini alternaba titularidades como delantero y Eliézer González era utilizado principalmente como recambio, mientras que los demás veían acción con poca frecuencia.

Con todas las bajas, queda la incertidumbre de hacia dónde apunta la directiva búfala y por ende el proyecto sobre el que tienen años trabajando.

El alto mando del equipo siempre ha indicado que una de sus prioridades es seguir dándole cabida a jóvenes de las categorías menores para tener una base sólida que les permita competir y eso les ha funcionado para llegar a tres semifinales seguidas en la Liga Futve 2, aunque no para meterse en una final, al menos de momento.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo