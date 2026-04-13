Dynamo continúa a paso firme y conserva el liderato de su grupo

Dynamo Puerto FC continúa a paso firme en la Liga Futve 2, segunda división del fútbol venezolano, donde se mantiene como el líder absoluto del Grupo Centro-Oriental luego de siete jornadas disputadas.

En el último compromiso que disputaron, los dirigidos por Roger Caraballo se impusieron 2-1 sobre Marítimo de La Guaira, equipo que tiene de director técnico a un viejo conocido del balompié anzoatiguense: Juvencio "teto" Betancourt.

Goles de Carlos Díaz y Francisco Rivas le dieron el cuarto triunfo de la temporada 2026 a los búfalos (tercero en el estadio Francisco Massiani de Puerto La Cruz). A eso le suman dos empates (y una derrota) para un total de 14 puntos que los ubican en lo más alto de su zona.

Capacidad de respuesta

Dynamo mostró capacidad de respuesta ante un Marítimo que tomó la ventaja al segundo minuto de partido con un gol de Anthony Graterol. Un error en salida de Ricardo "kuki" Martins fue aprovechado por los litoralenses, que agarraron a la defensa rival mal parada y movieron las redes.

Después del tanto en contra los locales tuvieron varios acercamientos sin éxito. Arian Moreno generó dolores de cabeza en la retaguardia visitante, pero no pudo traducir el peligro en goles.

Alrededor de la media hora llegó el empate de los portocruzanos, a través de Carlos Díaz. El defensor central remató un balón suelto en el área tras un cobro de un tiro libre para colocar la igualdad en el marcador.

El desafío no tuvo más grito de gol si no hasta el 87', cuando Francisco Rivas (quien había entrado desde el banco de suplentes) definió de gran manera ante el guardameta oponente para el 2-1 que terminó siendo definitivo.

Líderes indiscutibles

Con un cuarto de calendario de la ronda regular finalizado, Dynamo es líder indiscutible de su grupo. Entre otras cosas eso se debe a la buena labor defensiva que han tenido, con solo seis goles en contra.

Pese a ser una plantilla joven, van sumando experiencia con triunfos y en puestos de clasificación, lo que permite avizorar un horizonte exitoso, aunque todavía faltan mucho para sacar conclusiones.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo