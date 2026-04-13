lunes
, 13 de abril de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Marineras se metió en los playoffs de la Superliga Femenina de Baloncesto

abril 13, 2026
Antonella Ramos ha sido una de las artífices del éxito de las chicas navales / Foto: Cortesía

Marineras de Anzoátegui barrió el fin de semana a Gemelas de Miranda en el gimnasio Luis "Lumumba" Estaba de Puerto La Cruz y concretó su pase a los playoffs de la Superliga Femenina de Baloncesto 2026.

Las dirigidas por Eduardo Medina se convirtieron en el primer equipo en asegurar su boleto a la siguiente etapa del campeonato al llegar a ocho triunfos en su décimo partido. Esa marca (8-2) además las ubica como líderes en solitario del Grupo Oriental.

A las chicas les resta una serie de dos compromisos ante Caribeñas de Caracas para cerrar la fase de grupos y comenzar a alistarse de cara al arranque de la instancia decisiva del torneo.

Capitana determinante

Marineras superó el sábado 11 de abril a Gemelas con pizarra de 81-63, con la capitana Danielis Ysasis como una de las figuras al terminar con 14 puntos, siete rebotes y cinco asistencias.

Sin embargo, la máxima anotadora de ese encuentro fue Antonella Ramos, con 20 cómputos, cinco capturas y seis habilitaciones. Nazareth Lizardo también contribuyó de gran manera con 14 cartones y siete rebotes.

En la jornada del domingo 12 la diferencia entre anzoatiguenses y mirandinas fue menor (76-64), aunque igual se impusieron las orientales.

Allí Ysasis fue la referencia ofensiva con 21 puntos y ocho rebotes, aunque el aporte de Yanetsy Zamaro fue igual de determinante y registró un doble-doble de 14 contables y 13 capturas. Antonella Ramos (12) y Diosmays Campos (10) también culminaron con doble dígito en unidades.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo

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