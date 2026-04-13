Marineras se metió en los playoffs de la Superliga Femenina de Baloncesto

Marineras de Anzoátegui barrió el fin de semana a Gemelas de Miranda en el gimnasio Luis "Lumumba" Estaba de Puerto La Cruz y concretó su pase a los playoffs de la Superliga Femenina de Baloncesto 2026.

Las dirigidas por Eduardo Medina se convirtieron en el primer equipo en asegurar su boleto a la siguiente etapa del campeonato al llegar a ocho triunfos en su décimo partido. Esa marca (8-2) además las ubica como líderes en solitario del Grupo Oriental.

A las chicas les resta una serie de dos compromisos ante Caribeñas de Caracas para cerrar la fase de grupos y comenzar a alistarse de cara al arranque de la instancia decisiva del torneo.

Capitana determinante

Marineras superó el sábado 11 de abril a Gemelas con pizarra de 81-63, con la capitana Danielis Ysasis como una de las figuras al terminar con 14 puntos, siete rebotes y cinco asistencias.

Sin embargo, la máxima anotadora de ese encuentro fue Antonella Ramos, con 20 cómputos, cinco capturas y seis habilitaciones. Nazareth Lizardo también contribuyó de gran manera con 14 cartones y siete rebotes.

En la jornada del domingo 12 la diferencia entre anzoatiguenses y mirandinas fue menor (76-64), aunque igual se impusieron las orientales.

Allí Ysasis fue la referencia ofensiva con 21 puntos y ocho rebotes, aunque el aporte de Yanetsy Zamaro fue igual de determinante y registró un doble-doble de 14 contables y 13 capturas. Antonella Ramos (12) y Diosmays Campos (10) también culminaron con doble dígito en unidades.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo