Macron habló con Machado de la "importancia" de una "transición democrática" en Venezuela

El presidente francés, Emmanuel Macron, recibió este lunes en el Palacio del Elíseo a la líder opositora venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, con la que habló la "importancia" de llevar a cabo una "transición democrática" en el país latinoamericano.

"He recibido a María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz. Juntos, hemos hablado de su compromiso con la libertad y la importancia de lograr en Venezuela una transición democrática, pacífica y respetuosa de la voluntad de su pueblo", escribió Macron en sus redes sociales junto a una foto del encuentro de ambos.

Por su parte, Machado expresó también en redes sociales su "profundo agradecimiento" a Macron y a Francia por "su firme apoyo a la transición a la democracia y a la Libertad de Venezuela".

"Hemos recorrido una travesía larga y dolorosa, y finalmente, estamos muy cerca de la Libertad. Venezuela será una nación de hombres y mujeres libres e iguales, próspera, segura y fraterna", aseguró la líder opositora.

Previamente había compartido en redes imágenes en video y fotos de su llegada al Palacio del Elíseo vestida completamente de azul.

La Nobel de la Paz de 2025 estuvo acompañada por el politólogo y profesor Pedro Urruchurtu, la asesora Isadora Zubillaga y el abogado Antonio Ledezma, que posaron ante las cámaras dentro del Elíseo.

La líder opositora venezolana tiene previsto reunirse este martes en París con el presidente del Senado, Gérard Larcher, dijeron a EFE fuentes del entorno de Machado, quien tiene en su agenda varias entrevistas con medios franceses durante su estancia en la capital, que abandonará mañana para poner rumbo a La Haya.

Su llegada a España está prevista el jueves próximo, tras esa escala en la capital neerlandesa, según las fuentes.

El viernes tiene previsto reunirse en Madrid con el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijeron a EFE fuentes de la formación política en Madrid.

Además, Machado recibirá el mismo día de manos del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la Llave de Oro de la ciudad.

París / EFE