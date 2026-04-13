Designan a Padrino López como ministro de Agricultura Productiva y Tierras

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este lunes la designación del General en Jefe Vladimir Padrino López como el nuevo titular del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras.

A través de su cuenta de Telegram, Rodríguez destacó que Padrino López asume desde este momento el compromiso de dinamizar el sector primario del país. El objetivo central de esta nueva gestión será impulsar la producción agrícola para blindar el abastecimiento nacional y consolidar la transición hacia un modelo económico diversificado.

"A partir de ahora, asume el compromiso de impulsar la producción agrícola para garantizar el abastecimiento nacional y contribuir al nuevo modelo económico diversificado del país", señaló la mandataria encargada.

Relevo en la cartera agraria

El General Padrino López, quien ha desempeñado roles de alta responsabilidad en la estructura del Estado, sustituye en el cargo a Julio León Heredia.

Al respecto, la presidenta encargada expresó su agradecimiento a León Heredia por la labor desempeñada al frente del ministerio, adelantando que el funcionario saliente pasará a cumplir "nuevas responsabilidades" que serán anunciadas próximamente.

Caracas / Redacción web