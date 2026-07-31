Dos trabajadores murieron tras sufrir descarga eléctrica en Cumaná

Dos trabajadores fallecieron la mañana de este viernes 31 de julio, tras sufrir una descarga eléctrica mientras realizaban labores de mantenimiento y construcción en un local comercial ubicado en el callejón Juncal, en el centro de Cumaná, estado Sucre.

Según la información preliminar recabada en el lugar, el accidente se produjo cuando los obreros ejecutaban trabajos sobre el techo del establecimiento.

Durante estas labores, unas láminas de zinc habrían hecho contacto accidental con un tendido eléctrico de alta tensión, lo que ocasionó una descarga que resultó fatal.

Los nombres

Las víctimas fueron identificadas por las autoridades como Cristhian Padrón, de 41 años de edad; y Enmanuel Urbaneja, de 18 años.

El hecho causó consternación entre comerciantes y transeúntes de la zona, quienes alertaron a los organismos de emergencia tras el accidente.

Investigaciones

Comisiones de los organismos de seguridad y prevención acudieron al sitio para realizar el levantamiento de los cuerpos y acordonar el área.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente y establecer si se cumplieron las medidas de seguridad requeridas para este tipo de trabajos.

Cumaná / Lino Castañeda